【疫市營商】看準環保乳膠漆潛力　藝術顏料公司疫市開20分店拓商舖客

持續近 1 年的香港新冠肺炎疫情令各行各業飽受煎熬，建造業甚至裝修工程店也不例外。不過有藝術顏料油漆公司看好乳膠漆發展潛力，引入冰島乳膠漆，標榜環保對人體無害；又開設彩壁藝術漆培訓班教顧客自己上漆，更打算明年擴充將近 20 間分店，增加業務覆蓋面。

參與康城商場部分裝修工程

彩壁藝術顏料公司承辦，其市場銷售部經理劉耀強（Victor ）表示：「日出康城 7 期 32 萬平方呎藝術特色漆裝修工程便是由我們承造，由今次設計師將商場內所有柱塑造一棵大樹，樓層將近 5 層高而當中沒有任何接駁，有份參與的師傅卻認為該項目有難度。」

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▲ 彩壁藝術顏料公司市場銷售部經理劉耀強

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彩壁藝術顏料公司由外牆至室內、地面至枱面一條龍服務，亦代理意大利藝術特色漆、西班牙微水泥及台灣噴石漆等，最近代理冰島乳膠漆。劉耀強又說 ，建材公司始終是傳統產品，不論是藝術特色漆和乳膠漆等，需要顧客親自挑選甚至自己髹漆，銷售過程需當面接洽才能完成，故過往公司甚少做網上營銷，惟新冠肺炎疫情打擊實體店業務，近期積極開拓網上業務。

▲ 公司舉辨藝術漆工作坊以履行社會責任，推廣藝術漆及培訓班用作回饋社會。

乳膠漆受眾市場大

劉耀強表示，客戶未必會親臨店舖挑選產品，因此計劃籌備開設約 20 間分店，擴大零售覆蓋面：「乳膠漆受眾市場大，能為香港帶來全新面貌。」公司現階段計劃未來和籌備將來項目，繼而舉辨藝術漆工作坊以履行社會責任，培育對具興趣的裝修師溥，及推廣藝術漆及培訓班，但疫情嚴峻，活動也要順延。

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▲ 裝修師傅示範上乳膠漆的技巧

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對於如何推廣較冷門的藝術特色漆，劉耀強承認，他自己首次接觸的藝術漆工程時效果的確未如理想，但客人發現藝術特色漆不但花巧且耐用，之後公司更會贈送一幅小特色牆吸引回頭客。3 年前不計工本接下商場藝術漆的工程拓展更多客源，現時除商場藝術漆的工程外，其餘 50% 是商舖和高級餐廳，續漸擴大藝術特色油漆市場。

▲ 該公司最近在尖沙咀 The Salisbury 酒店入口外牆用雲石做出仿鐵銹效果。

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