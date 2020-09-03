【疫市營商】銅鑼灣商舖賣價1年跌3成　旺街舖月租70萬風險高無人問津

新冠肺炎肆虐，就算是在銅鑼灣旺區亦不難見到吉舖處處，SME.hket 記者發現，銅鑼灣商舖租金早已步入近年低位，但大劈價仍乏人問津。

舉例，銅鑼灣怡和街 1 至 1L 號香港大廈地下 R 號舖位正招租，原來租用的「伯樂大藥坊」已結業，現時鋪位放盤價為港幣 40 萬元。該舖位在 2010 年時租金為 235,000 元， 2013 年時租金為 450,000 元，之後轉手的租金資料從缺。

電車业路另一端，銅鑼灣駱克道 545 號地下 A 號鋪位也在招租，原來租用的浪琴錶表專門店已結業，現時放盤 70 萬元，該舖在 2014 年時租金為 100 萬元，近年租金資料從缺。

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▲ 「伯樂大藥坊」結束營業。

比較資料，不難看到現時銅鑼灣的租金已回復多年前水平。美聯工商舖執行董事黃漢成向 SME.hket 記者坦言，銅鑼灣商舖買賣價較去年跌不少，與反修例時期比跌近 3 成，單論本年跌幅亦有 22%，說：「租金跌幅更大，差不多 7 成，但空置率仍然很高。去年銅鑼灣區第二季的空置率只有大約 9%，現時的空置率接近 20%。」

黃漢成指，不少珠寶手錶名店都因旅客絕跡而無法生存，就算現在租金低水，在限聚令未完、新冠肺炎疫情未過的情況下租客依然不敢入市。他解釋：「月租 100 萬金的舖位，就算租金較之前跌很多，零售商戶入市成本仍然高昂。而且,租舖時要交『三按一上』，即以 1 個月租金作單位，要先交 3 個月按金、1 個月上期，即入場費已要 400 萬元，加上裝修等開支，開舖可能要花近千萬元。細一點的舖 50 萬月租『三按一上』也要 200 萬元，以現時經濟環境風險不低。」

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▲ 黃漢成坦言現時入市的成本不低，就算租金減七成仍然風險大。

黃漢成續稱，雖然業主樂意短租代替店舖長期丟空，但短租租客多是雜貨店、電器舖等低檔次零售，市場大量供應，同時由於交易淡靜，拖慢了租金減低的速度。他分析：「有些舖位的高水租金可能只是虛火，如有時業主持有多間物業，甚至忘了自己有舖位，反應比市場慢無及時調低租金：放租 110 萬元時市價是 100 萬，肯減到 80 萬元時市價已跌到 60 萬。」

他又指，有時業主已將物業做了銀行按揭，並根據物業估值向銀行先取款周轉，租金回報是會直接影響物業價值的，減租會令物業價值變低，銀行會向業主追討回差價。這亦是業主不肯減租寧願短期丟空的原因之一。

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