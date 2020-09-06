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【管理Tips】環境太靜反而無法工作？用白噪音扮「辦公室」提升專注力

商管策略 11:11 2020/09/06

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不少企業在新冠肺炎疫情下實行遙距或在家工作（home office），但要在家專心工作應該是不少員工遇到的難題。統計學家 Paul Hewson 發現在工作間有適量的聲音，反而有效提升員工的專注力。

穩定有規律聲音提升專注力

英國數據科學家 Paul Hewson 採用德國 Kids Creative Agency 辦公室聲音製造網頁「I Miss the Office」做實驗。用戶可在網頁自行定義辦公室人數，而且背景聲音會模擬出這些人在辦公室的嘈吵程度，例如走動、鍵盤聲、說話聲，以及打印機運作的聲響等。

身邊同事總有個？工作戴耳機不是聽歌原來是偷聽 【解答見下頁

Home Office完結無Mood上班？ 4 招助踢走假期後症候群解答見下頁

這類背景聲音稱為「白噪音」（White Noise），由穩定、有規律的聲音掩蓋環境中大部分聲音，繼而營造出全新環境。白噪音可能像是平時在收音機聽到的沙沙聲，也有可能是有規律的雨滴聲，這不僅加強工作氣氛，更是不少人睡前的「安眠曲」。

「白噪音」（White Noise）能提升工作效率，有以下 2 個原因：

(1) 人們不想要孤立感

一個人在家工作，不能與同事閒話家常，也無法隨時跟上司更新工作進度，這樣的工作環境長遠會影響員工效率。因此，在家中營造「假辦公室」的環境，反而有利工作效率。

(2) 適當的噪音有助提升專注力

據 2012 年美國消費者研究期刊報告顯示，人在某種程度的穩定噪音下，反而最能發揮創意及其潛力。當測試者在 50、70、80 分貝的聲音環境下進行創意思考測驗時，70 分貝噪音下進行測試的人最能展現其創意。當中 50 分貝的噪音相當於一般公共場所、沒有人談話的辦公室，80 分貝則大概是一般電單車、垃圾車的聲響，70 分貝的音量則介於「有點吵、又沒那麼吵」的噪音，大概是咖啡店客人交談、打印機運作的聲響。

Facebook・Twitter 永久在家工作好易學？3大管理改革模式免出錯下一頁解答

「白噪音」（White Noise）如走動、鍵盤聲、說話聲，以及打印機運作的聲響，有助提升專注力

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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