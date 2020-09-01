港產 Nask Smart Mask 抗菌口罩 平售 $75/5個

東興大藥房的口罩有減價優惠，港產 Nask Smart Mask 抗菌口罩。



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港產 Nask 抗菌口罩一直有棒場客，今次店方以 $75 發售 5 個一盒的 Nask Smart Mask 抗菌成人口罩，十分抵用。

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▲ Nask 抗菌口罩

地址:筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣商場55號舖

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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