【附直購連結】3E 99%! Simply Mask 秋冬三色口罩賣$99/50個 即時發售

香港口罩廠 Simply Mask，正或開賣秋冬系列成人口罩!



【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Simply Mask 新款口罩訂購由即時開始，至 9 月 2 日中 12 時。想購買的朋友，會抽得一個編號，決定何時才可購買和獲得口罩。廠方預計九月第三星期正式派貨，到時才需要付款。 三色口罩提供古銅金 Bronze、

松栢綠 Cyprus和琥珀黃 Amber Yellow 色，一盒一色，每盒售$99/50個。

▲ Simply Mask 秋冬三色口罩

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1. 現有客戶登記 link

如果只要買家曾登記過 Simply Mask 四色系列口罩，請按此登記

(申請秋冬系列並不影響永久四色排隊)

2. 從未登記過 Simply Mask 之新客戶

可按此登記

【附購買連結】紫迷彩/迷彩黑/紫鑽! masklab 將推三款型格新花紋 KF 口罩

▲ Simply Mask 秋冬三色口罩的三種顏色 "> ▲ Simply Mask 秋冬三色口罩的三種顏色





Simply Mask口罩規格



-VFE 99%

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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