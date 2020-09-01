【疫市營商】無薪假變成真裁員？高盛：四分一勞動力恐流失　航空業首當其衝

新冠肺炎疫情影響全球經濟運作，大規模裁員潮不斷出現。跨國投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 估計，隨著不少企業在疫情初期實行無薪假，變相成為永久性裁員，預計美國將會有 1/4 的勞動力流失，而航空業會最先受到影響。

裁員潮不斷 料美國有1/4勞動力流失

據《彭博》報道，全球企業最近幾星期已宣布縮減約 20 多萬個職位。美高梅國際酒店集團（MGM）最近表示，早前 1.8 萬名被放無薪假的員工將被裁。另外，可口可樂公司（Coca-Cola）早前宣布會在美國及加拿大地區解僱 4,000 名員工。

超越供應鏈・市道 KPMG：人才管理成未來3年經營最大風險【下一頁】

▲ 美高梅國際酒店集團（MGM）表示，早前1.8萬名被放無薪假的員工，將會被裁。

通訊・服裝業成重災區 企業每3.7年遇上供應鏈斷裂純利損失45%【下一頁】

高盛（Goldman Sachs）估計，暫時被解僱的美國員工中將有 1/4「不會回來」。報道又指，新冠肺炎疫情對經濟的影響廣泛。一如所料，中航空業最先受打擊；更不幸的是，這次失業潮已蔓延到零售業、娛樂和化妝品公司等。

據悉，美國零售業在 4 月初有超過 100 萬名員工需要放無薪假。例如化妝品品牌雅詩蘭黛 (Estée Lauder) 曾實施休假制度，現在卻計劃全球裁減 1,500至 2,000 個職位，約佔總員工的 3％。美國化妝品零售商 Ulta Beauty 表示，在 4 月休假的 33,000 名員工中，已有 17,000 名員工重返工作崗位。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

Photo：pexels、Out There magazine、Bill Abbott