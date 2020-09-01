【疫市營商】政府救助金見效？日本企業8月破產數「僅」67宗　惟食品業・中小企成重災區

新冠肺炎疫情重創日本及全球經濟，首相安倍晉三安病辭任也無補於事。日本東京商工調查（Tokyo Shoko Research；TSR）發現，自 2 月以來錄得 441 宗日本企業與破產相關的事件，僅 6 月已錄得103 宗。隨著日本政府為中小企提供救助金後，機構在 8 月只錄得 67 宗企業破產事件，但食品和飲品業務仍然是破產的重災區。

破產數字放緩 食品業仍是重災區

TSR 指出，日本企業 8 月的破產數字下跌，主要是政府及金融機構推出的支援措施（如：緊急貸款），有助減少中小企破產的數量增加。調查發現，企業破產最嚴重的地區分別為東京、大阪、北海道等「都道府」地區；行業方面，食品和飲品業成破產「重災區」錄得 65 宗，其次為服飾業（51 宗）及旅遊住宿行業（44宗）。調查指，自今年 2 月起，並錄得 441 宗破產個案。

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▲ 企業破產最嚴重的地區分別為東京、大阪、北海道等地區

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政府為企業提供補助

東京政府為應對新冠肺炎疫情，向企業提供支援。當局早前通過 2020 年《第 2 次補充預算》補充，追加破紀錄的 319,114 億日圓（約港幣 23,270 億元）救助預算，協助中小企資金周轉及保就業。當中，政府商戶租金補貼以 600 萬日圓為上限，而「僱用調整補助金」每日上限則調高至 15,000 日圓。

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Photo：pexels、Tokyo Shoko Research、何志衡