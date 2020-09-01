【一包五色】日本J&C COLORMASK 彩虹獨立包裝口罩 123 by Ella售$30/10個

123 by Ella 表示，即時發售日本J&C COLORMASK 彩虹獨立包裝口罩 。



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J&C COLORMASK 口罩採用五段式口罩設計，使用 99% 過濾材質*(過濾材質效率測試: BFE、PFE、VFE測試*) 每個口罩均為獨立包裝，方便衛生。而且一包有齊五隻色。123 by Ella全線分店有售。售價 $30包/10個，5 包 $128。

▲ 日本J&C COLORMASK 彩虹獨立包裝口罩

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J&C 口罩規格

1.J&C COLORMASK 女士小面/中童口罩10片裝

️ 1包5色 每色2片

尺寸︰約16.5 x 9 cm (+/-0.5cm)



2.J&C COLORMASK 兒童口罩10片裝

1包5色 每色2片

️️尺寸︰約14.5 x 9cm (+/-0.5cm)

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▲ 日本J&C COLORMASK 彩虹獨立包裝口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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