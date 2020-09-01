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【開張劈價】終返回疫前價? 盾牌口罩銅鑼灣開專門店 6.5折起 口罩最平售$39/50個

行內熱話 04:02 2020/09/01

分享：

早前盾牌口罩表示會在銅鑼灣開專門店，原來專門店今日開張，而且更以低至 6.5 折發售各款口罩!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

盾牌口罩指，專門店於 9 月 1 日開張，會進行開張大酬賓，不計成本劈價開售，回饋老客戶。優惠如下:

所有外科3層平面口罩
9月1日:6.5折 （-35%）
9月2日7折 （-30%）
9月3日7.5折 （-25%）
9月4日8折 （-20%）
9月5日8.5折 （-15%）
9月6日星期日9折 （-10%）

以發售口罩中最平的康加 Heal+h 口罩藍色 Level 1 成人口罩 50 個裝為例，原價 $60盒，首日特價為 $39盒。

#每人限購5盒折扣口罩,每日特價口罩數量有限,售完即止。超過5盒口罩，正價發售。其他「非外科平面口罩」產品正價發售

 【其他內容】 【附購買連結】紫迷彩/迷彩黑/紫鑽! masklab 將推三款型格新花紋 KF 口罩【詳情即睇:下一頁】

盾牌口罩優惠

盾牌各款口罩價格：

-P-Class專業版ASTM Level 2 散裝
- 兒童145x90mm
- 幼童120x80mm
$98/盒/50片 （散裝 ）藍色

-P-Class 專業版ASTM Level 2獨立包裝
- M40成人175x90mm
- M43兒童145x90mm
- M46幼童120x80mm
$138/盒/50片藍色 （獨立包裝）

-Comfort舒適口罩,ASTM Level 2
M18 成人175x95mm
$168/盒/50片 （獨立包裝 ）藍色

【其他內容】 有現貨!真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩 售$198/60個起【詳情即睇:下一頁】 

盾牌口罩專門店

其他品牌口罩價格
-美舒健Masking 口罩 藍色 Level 3 M84 成人175x90mm
$120/盒/50片（獨立包裝 ）藍色

-Toukai東海 Level 3 M20
兒童口罩 145x90mm （綠色）
5-12 歲兒童專用
價格： $80/盒/50片 （散裝）綠色

 【其他內容】 3E>99%!救世新推超立體口罩花色系列 3DMASK Hana 5 個靚色選擇售$169盒【詳情即睇:下一頁】

-康加Heal+h口罩 藍色 Level 1
成人175x95mm
$60/盒/50片 （散裝 ）藍色

-康加Heal+h口罩 藍色 Level 2
成人175x95mm
$70/盒/50片 （散裝 ）藍色

-康加Heal+h口罩 藍色 Level 3
成人175x95mm
$80/盒/50片 （散裝 ）藍色

地址:銅鑼灣羅素街60號 營業時間：每天11:00-19:00

【附購買連結】韓國製造 Airish KF94 成人/小童口罩 同樣只售 $6/片

盾牌發售的各種口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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