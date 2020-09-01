【一盒齊三色】港牌 Marz Mask TYPE IIR 彩虹口罩 早鳥價售$70/50個

港牌 Marz Mask 表示，將推出 TYPE IIR 彩虹口罩。



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今次廠方推出的口罩，包含：粉黄色, 櫻花粉紅和珊瑚藍，方便大家襯衫。此口罩每盒原價 $85 (50個非獨立包裝), 早鳥價售 $70。買家購買後，9/15 會前開始發貨。

▲ Marz Mask TYPE IIR 彩虹口罩顏色

【附購買連結】紫迷彩/迷彩黑/紫鑽! masklab 將推三款型格新花紋 KF 口罩



廠方指買家需要做以下步驟即可獲早鳥價優惠。

1）Like Facebook Page (按此)

2）Comment 要數量及顏色

3）分享 post(按此)

4）將以上步驟的截圖 whatspp 到 64362569 或 Facebook inbox

之後廠方就會發送預訂連結

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▲ 港牌 Marz Mask

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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