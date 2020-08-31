【附購買連結】韓國製造 Airish KF94 成人/小童口罩 同樣只售 $6/片

榮華百購表示，正特價發售 Airish KF94 升級版成人/小童 KF94 口罩。



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店方表示，正以特價發售韓國製造 Airish KF94 成人升級版口罩及小童KF94口罩，平均售價 $6 一個，大小同價。Airish KF94 一盒有 20 片，一律只售 $120。

買家收到通知後就可以去門市取貨，每人每款限購2盒，貨品數量有限，售完即止。

▲ Airish KF94 口罩

【附購買連結】紫迷彩/迷彩黑/紫鑽! masklab 將推三款型格新花紋 KF 口罩



口罩產品資料︰



-KF94

-採用3D實體結構，舒適不悶熱

-獨特4層高密度過濾器結構

-高效過濾可提供出色的防禦能力

-可防止眼鏡滑落和起霧， 並緊貼臉部

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▲ Airish KF94 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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