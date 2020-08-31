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【附購買連結】韓國製造 Airish KF94 成人/小童口罩 同樣只售 $6/片

行內熱話 20:57 2020/08/31

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榮華百購表示，正特價發售 Airish KF94 升級版成人/小童 KF94 口罩。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

店方表示，正以特價發售韓國製造 Airish KF94 成人升級版口罩及小童KF94口罩，平均售價 $6 一個，大小同價。Airish KF94 一盒有 20 片，一律只售 $120。

買家收到通知後就可以去門市取貨，每人每款限購2盒，貨品數量有限，售完即止。

Airish KF94 口罩

 【附購買連結】紫迷彩/迷彩黑/紫鑽! masklab 將推三款型格新花紋 KF 口罩
  　
口罩產品資料︰

-KF94
-採用3D實體結構，舒適不悶熱
-獨特4層高密度過濾器結構
-高效過濾可提供出色的防禦能力
-可防止眼鏡滑落和起霧， 並緊貼臉部

口罩購買網址 成人<<<

口罩購買網址 小童<<<

 【其他內容】 3E>99%!救世新推超立體口罩花色系列 3DMASK Hana 5 個靚色選擇售$169盒【詳情即睇:下一頁】

Airish KF94 口罩

【其他內容】 有現貨!真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩 售$198/60個起【詳情即睇:下一頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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