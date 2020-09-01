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【復課安排】半日上課小食部不能做生意？飯盒供應商：先跟學校商討做好防疫措施

業界頭條 07:55 2020/09/01

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政府公布 9 月下旬復課兼實行半日制上課，並分階段恢復面授課程。學校小食部兼飯盒供應團體認為，首先應跟學校商討小食部防疫措施，有妥善安排才復業。

澳華食品（Ausino Food）主席李張慧美表示，現時這刻沒有甚麼可以做，一切待政府最新指示觀望疫情發展，因只返半日學，故學校飯盒的供應仍然暫停，公司期望可以盡快恢復正常學校生活。對於小食部會否照常營業，她認為，首階段應先跟學校商討小食部防疫安排，例如保持 1.5 米社交距離排隊等等。

復課安排：課後補習活動班僅回復一半 政府無資助導師「馬死落地行」下一頁

澳華食品集團在中小學校均設有小食部，提供小食及熟食。

STEAM教育：科學融入藝術教育 劇團推廣科藝戲劇迎「開學商機」​​​​​​：下一頁】​

教育局最新公布《全港學校分階段恢復面授課堂的相關安排》指引，其中課堂及時間表安排一項提及，應確保學生不論小息、參加活動、在洗手間或小食部排隊時，保持適當社交距離。

至於澳華食品經營 40 多年的肉食入口業務的業務不太受新冠肺炎疫情影響，因肉食業務是民生需求，不受材料價格上漲等因素影響。

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撰文 : 鍾采餘

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