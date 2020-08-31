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【疫市營商】補習社觀望復課安排　教育中心：只要有測驗便有客

業界頭條 20:03 2020/08/31

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新冠肺炎疫情緩和，教育局宣布學校分階段復課，有教育中心估計來年學校測驗變少，連帶影響備試補習營業額減低 2 至 3 成。

銅鑼灣慧理教育（FOR YOU EDUCATION）2/3 學生來自國際學校，本地學生不少來自於傳統名校。創辧人 Terry Lo 說：「學校復課，我們也會有相關準備，防疫措施會做得比較足，座位加隔板，大家坐開一點。課堂方面我們會嘗試將學生分流，避免同時間課室有太多人聚集。」

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慧理教育（FOR YOU EDUCATION ) 創辧人 Terry  Lo。

Terry Lo 指出，新復課措施學生暫訂只在上午上課，下午時段教育局仍未公布安排，相信可能仍會是網上授課，又或者高年級應屆考生要留校做小組訓練。若然到時是直接放學的話，對教育中心來反而更多時間安排課堂，更易做到分流。

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然而，Terry  認為情況不能太樂觀，畢竟對學校來說，他們必須將考試範圍都教給學生，現在既然少了部分課時，便一定要在其他地方追回，最大可能便是減除非必要測驗。他說：「但沒有測驗的話，家長、學生都會少了動力上補習班。在家長角度亦未必放心子女去人多的地方，兩點都會直接影響營運，估計來年的營業額最少會跌 2 至 3 成。」

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撰文 : 陳文政

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