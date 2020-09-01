【疫市營商】學校購Wi-Fi蛋・WebCam在家上堂　黃金商場店主：視像教學產品銷量升 5 倍

▲ 飛揚電腦設備公司負責人葉子揚

新冠肺炎疫情持續，學校面授課程月底才開始，轉戰網上是唯一選擇，令視像通訊產品變為「搶手貨」。有專營電子設備公司負責人表示，學校購買流動無線路由器（俗稱「Wi-Fi 蛋」）和 SIM 卡供有需要的同學，網絡攝錄機（Web Cam）等周邊軟硬件產品亦較疫情前升近 4 至 5 倍。

在黃金電腦商場經營的飛揚電腦設備，負責人葉子揚表示，「就算學校無要求，家長也有需要」。視像教學設備需求大，Web Cam等周邊產品產品最近非常暢銷產品，相信是新冠肺炎疫情持續，學校長期轉向網上授課有關。遙遠視像教學設備需求急增，即使 HDMI 線、USB 分線器，以至 Wi-Fi 蛋產品等配件銷量亦有增長。

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葉子揚續稱，部分學生因家中沒有安裝流動寬頻服務，故學校要購買Wi-Fi 蛋蛋和 SIM 卡，無這類學生能在穩定網絡連線上視像教學。

政府昨日（8 月 31 日）宣布 9 月 23 日起分階段恢復面授課堂，又建議開學早一週分兩個階段讓小部分學生回校；面授課堂維持半日制。簡單來說，由今年 2 月停課至今，網上授課和視像會議教學需求便有增無減。

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