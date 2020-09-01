  • 33°C
香港時間 : 2020901日 (二) 17:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】學校購Wi-Fi蛋・WebCam在家上堂　黃金商場店主：視像教學產品銷量升 5 倍

數碼轉型 15:15 2020/09/01

分享：

飛揚電腦設備公司負責人葉子揚

新冠肺炎疫情持續，學校面授課程月底才開始，轉戰網上是唯一選擇，令視像通訊產品變為「搶手貨」。有專營電子設備公司負責人表示，學校購買流動無線路由器（俗稱「Wi-Fi 蛋」）和 SIM 卡供有需要的同學，網絡攝錄機（Web Cam）等周邊軟硬件產品亦較疫情前升近 4 至 5 倍。

在黃金電腦商場經營的飛揚電腦設備，負責人葉子揚表示，「就算學校無要求，家長也有需要」。視像教學設備需求大，Web Cam等周邊產品產品最近非常暢銷產品，相信是新冠肺炎疫情持續，學校長期轉向網上授課有關。遙遠視像教學設備需求急增，即使 HDMI 線、USB 分線器，以至 Wi-Fi 蛋產品等配件銷量亦有增長。

復課安排：課後補習活動班僅回復一半 政府無資助導師「馬死落地行」下一頁

葉子揚續稱，部分學生因家中沒有安裝流動寬頻服務，故學校要購買Wi-Fi 蛋蛋和 SIM 卡，無這類學生能在穩定網絡連線上視像教學。

政府昨日（8 月 31 日）宣布 9 月 23 日起分階段恢復面授課堂，又建議開學早一週分兩個階段讓小部分學生回校；面授課堂維持半日制。簡單來說，由今年 2 月停課至今，網上授課和視像會議教學需求便有增無減。

復課安排：分階段復課只返半日學 飯盒商：無所謂穀種食完等執笠：下一頁

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【STEAM教育】科學融入藝術教育　劇團推廣科藝戲劇迎「開學商機」
2020/08/30
【STEAM教育】科學融入藝術教育　劇團推廣科藝戲劇迎「開學商機」
【保就業計劃】行頭老化無強積金供款　電召的士台職員無法「保就業」？
2020/08/31
【保就業計劃】行頭老化無強積金供款　電召的士台職員無法「保就業」？
【疫市營商】路德圍食街風光不再　茶飲店加開至凌晨「幫得幾多得幾多」
2020/08/31
【疫市營商】路德圍食街風光不再　茶飲店加開至凌晨「幫得幾多得幾多」
科技產品 商業營銷 Wi－Fi 電腦設備 疫情 學校 新冠肺炎疫情 在家工作

下一篇文章

Amazon 數年內推出送貨機隊　30分鐘內安全送達
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹