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【復課商機？】分階段復課只返半日學　飯盒商：無所謂穀種食完等執笠

業界頭條 17:19 2020/08/31

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新冠肺炎疫情緩和，教育局宣布 9 月 23 日學校分階段復課，但即使回校上課也主要是半日課堂。有飯盒供應商直斥，措施如同直接要求他們結業。

「樂膳」專門供應中學學生午餐飯盒，現時為 10 多間中學供應飯盒。董事聶揚聲指，公司 9 成業務都圍繞學生飯盒，但由今年 1 月起便無生意；本打算 9 月復課後便能追回這 8 個月損失，但最新的復課措施是直接宣判供應商死刑。他解釋：「學校返半日的話，學生便不會買飯，放學就自然會回家吃或者在餐廳吃飯，我們失去最終的生存空間。」

科學融入藝術教育　劇團推廣科藝戲劇迎「開學商機」【下一頁

樂膳自一月起便因為停課而近乎零生意。

中小企被疫情「迫到懸崖」組聯盟互相扶尋商機【下一頁

聶揚聲表示，近期曾跟教育局開會直接講述業界苦况並作出建議，例如全日制授課學生留在班房用膳，但教育局只回答「考慮」，意見接受，態度照舊。他直言新措施將令大部分飯盒供應商結業，以他個人為例，便已經以個人擔保方式向銀行借貸支撐公司營運，可是直到此刻市況仍未見到曙光，說：「未來即使重開全日制上課，也肯定再沒這麼多供應商了。」

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撰文 : 陳文政

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