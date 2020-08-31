【附購買連結】Oxyair Mask HK周四賣 Level 3 口罩! 七色彩虹口罩最後一次開賣

香港口罩廠 Oxyair HK 表示，本週四 9 月 3 日早上 8:00，會開始彩虹口罩七色特別版及 Level 3 高防護口罩訂購活動。



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Oxyair 今次發售時間為 9 月 3 日星期四早上 8:00 至 9 月 7 日星期一中午 12:00 ，如果在購買時間內已經有 200000 人登記購買，購買活動就會即時截止。廠方會在在四小時內，向買家發出付有購買口罩的付款連結電郵。

▲ Oxyair 彩虹口罩

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Oxyair 口罩售價詳情

A) 一盒彩虹口罩七色特別版，每盒內有七個顏色，分別為粉紅10個、粉橙10個、粉黃10個，粉綠10個，青10個，粉藍10個及粉紫10個，每10個為一小包， 每盒70個裝售價為 $210。

B) 兩盒 ASTM 2100 Level 3 高防護口罩，口罩顏色為翡翠綠色，每10個一小包，每盒30個裝售價為$100。兩盒共60個口罩，售價合共$200。

C) 一盒彩虹口罩七色特別版及一盒 ASTM 2100 Level 3 高防護口罩，兩盒合共100個口罩，售價合共$310。

貨品運送方式 :

統一經由順豐快遞。所有產品組合費用一律為 $30

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▲ Oxyair Level 3 口罩

口罩購買網址<<< 尚未開始

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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