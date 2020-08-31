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【保就業計劃】行頭老化無強積金供款　電召的士台職員無法「保就業」？

業界頭條 15:59 2020/08/31

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第二期「保就業」計劃今日起（8 月 31 日）開始接受僱主和自僱人士申請，為期兩周；截至中午 12 時已收到超過 21.000 名僱主及 700 名自僱人士申請，合資格申請者申請後，預計在 3 至 4 星期獲工資補貼。

中小企商會：歡迎「保就業」應急錢 但先救疫情影響大行業：下一頁

電召的士台的職員 Any Chan 表示：「這行流失率高，年輕一輩不願易做從事的士行業，現時人手不足難免加班。2018 年我剛滿 65 歲，因此沒有在強積金計劃填寫 5% 供款在強積金戶口。直至新冠肺炎疫情爆發，政府推出「保就業」計劃，雖然已向有關部門呈上在職證明，惟現時政府實施「保就業」計劃中的其公司承諾受薪僱員人數不包含在內，因此公司獲得工資補貼金額少了 1 人。」

旅行社籲政府加快第二期保就業審批 擴大業界生存空間：下一頁

此外，第一期「保就業」計劃中條文規定在 2019 年 12 月至今年 3 月間，僱主可選任何一個月為「指定月份」，每名僱員支付實際工資的 50% 作為計算基礎，最高補貼額為每月港幣 9,000 元。Any 又指，雖然 3 個月內選定最多人工補貼，但獲取補貼月份的金額，相比往後的月份開支比指定月份還要多。

第二期「保就業」計劃申請期由 8 月 31 日至 9 月 13 日晚上 11 時 59 分。當局設立「保就業」計劃熱線 1836 122 。注意申請期結束後仍會維持查詢服務。

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撰文 : 鍾采餘

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