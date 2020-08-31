【復課安排】課後補習活動班僅回復一半　政府無資助導師「馬死落地行」

新冠肺炎疫情曠日持久，教育局宣布 9 月 23 日學校分階段復課，跟學校有關的行業終可再次復業，惟教育局對於部份行業未有統一指引。開動做生意？處境依然尷尬。

創辦逾 30 年的香港導師會業務包括補習中介、課後班中介等，創辦人何世杰說：「過往課後班會在 7 月投標，8 月處理好細節，9 月正式授課。現在正式開學遲了差不多 1 個月，今年是在 8 月中才開始投標。暫時估計業務只能回復到過往 5 成左右。」

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香港導師會的課後班業務分為學科班和興趣班兩大類，業務佔比約為 7:3。學科班方面大部分可轉到 Zoom 教學，但小部分學校由於課時問題，例如每節課只有 30 至 45 分鐘，光是設定 Zoom 便花上不少時間，有校方便乾脆取消相關課後班。興趣班問題更加嚴重，只有 10% 設備較簡單的興趣班（如：魔術班）可正常提供服務，其他興趣班老師近期只能繼續休息。

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何世杰嘆息：「教育局暫時未有清晰的指引，所以學校會靈活處理。對於我們來說現在的情況很為難，那怕之後有第三輪保就業措施，根據前兩輪情況相信仍不會對我們行業補助，現在就算我們想補助導師都是心有餘而力不足。不少導師收入大減惟有另尋找生計，例如Ｌ：做私人補習、做翻譯等等。現在他們不少人都表示因為沒工作而要待在家中而感到有點鬱結，機構競爭劇烈，導師費變少，網上教學的導師費用有時會被壓價，只好減少非必要開支。」

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