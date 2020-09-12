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【附購買連結】日本YOKOISADA Surgical Mask YS Level 2口罩 現貨特價售$135/50個

行內熱話 18:11 2020/09/12

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東興大藥房的口罩又有減價優惠，今次是日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 口罩

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

店方表示，因此來貨價下調，所以新一批的 YOKOISADA Surgical Mask YS 口罩售價減至 $135/50個。現貨已到店舖。

YOKOISADA Surgical Mask YS口罩

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YS 口罩規格 

-50枚入
-ASTM Level 2
-過濾效能為BFE99%、VFE99%、PFE99%
-透氣度： 3.4 mmH20/cm2
-防血滲：120mmHg
-成人尺寸  17.5cm x 9cm
-日本橫井定品牌菲律賓生産

YOKOISADA Surgical Mask YS口罩規格

口罩購買網址<<<

 【其他內容】  【附購買詳情】99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起

【其他內容】 【附購買連結】透氣度高! 日本原田產業 Light 口罩 售$20/7個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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