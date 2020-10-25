【附購買連結】日本YOKOISADA Surgical Mask YS Level 2口罩 特價售$100/50個

▲ YOKOISADA Surgical Mask YS口罩

東興大藥房的口罩又有減價優惠，今次是日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 口罩



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店方表示， 新一批的 YOKOISADA Surgical Mask YS 口罩將於 11 月 8 日到貨，售價由 $135/50個，減至 $100/50個。

▲ YOKOISADA Surgical Mask YS口罩

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YS 口罩規格



-50枚入

-ASTM Level 2

-過濾效能為BFE99%、VFE99%、PFE99%

-透氣度： 3.4 mmH20/cm2

-防血滲：120mmHg

-成人尺寸 17.5cm x 9cm

-日本橫井定品牌菲律賓生産

▲ YOKOISADA Surgical Mask YS口罩規格

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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