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【附購買連結】日本YOKOISADA Surgical Mask YS Level 2口罩 特價售$100/50個

行內熱話 14:46 2020/10/25

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YOKOISADA Surgical Mask YS口罩

東興大藥房的口罩又有減價優惠，今次是日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 口罩

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

店方表示， 新一批的 YOKOISADA Surgical Mask YS 口罩將於 11 月 8 日到貨，售價由 $135/50個，減至 $100/50個。

YOKOISADA Surgical Mask YS口罩

【其他內容】 【附購買連結】香港製造 Medox Level 2 口罩 減至$68/50個起

YS 口罩規格 

-50枚入
-ASTM Level 2
-過濾效能為BFE99%、VFE99%、PFE99%
-透氣度： 3.4 mmH20/cm2
-防血滲：120mmHg
-成人尺寸  17.5cm x 9cm
-日本橫井定品牌菲律賓生産

YOKOISADA Surgical Mask YS口罩規格

口罩購買網址<<<

 【其他內容】 唔駛去BB展、免食骨! 中衛丹寧/炫霓紫口罩藥房賣$158/50個

【其他內容】 【附購買連結】透氣度高! 日本原田產業 Light 口罩 售$20/7個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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