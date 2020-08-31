【附購買連結】Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 獨立包裝售 $118/40個

▲ Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩

近來 Medicom 的口罩供應愈來愈多，今次網店五金街就發售 Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 。



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Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩採用全獨立包裝，支援 Level 1 防護水平。一盒 40 個售 $118。店方指，由於第一批已售罄，第二批需要 9 月 3 日才到貨。除送貨外，門市自取可免郵費。

▲ Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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