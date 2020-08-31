SAVEWO超立體口罩全尺寸! SOGO 有現貨賣啦! 售$149/30個起

香港口罩廠 Savewo 救世表示，將在 SOGO 發售旗下全尺寸的現貨口罩。



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廠方表示，即日起 SOGO 銅鑼灣有 Savewo 口罩現貨發售，包括:救世3D超立體口罩V2 / V2大碼版及救世喵兒童口罩 S細碼 / L大碼版，而且貨量充足。

口罩發售詳情:

銅鑼灣SOGO

B2的FreshMart超市近收銀處

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發售口罩:



SAVEWO-3D3PCV2-30（Regular Size 標準版）

SAVEWO-3D3PCV2-L-30（Large Size 大碼版）

（30片獨立包裝/盒）定價$189

SAVEWO-3DMEOW-S-30 （細碼版2-6歲適用）

SAVEWO-3DMEOW-L-30 （大碼版7-9歲適用）

救世立體喵 兒童防護口罩 30片/盒

（30片獨立包裝/盒）定價$149

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▲ Savewo 救世口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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