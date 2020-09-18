K Kwong 曾推介! CA Mask Level 2 成人/ 中童口罩中秋特價售 $70/50個起

香港口罩廠 CA Mask 推出中秋節口罩減價優惠，成人和中童口罩售價同步減。



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▲ CA Mask口罩

今次兩款 CA Mask 減價資料如下:

成人口罩 ASTM level 2 (藍色） 售 $70/50個

中童口罩 ASTM level 2 (藍色） 售 $70/50個

全單發票超過 $1000，免費送貨！另可門市自取。門市現貨同步發售。

地址:旺角門市(廣華旺23號CLASSIC ARMY SHOP)

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▲ CA Mask 中童

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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