【附訂購方法】港牌 Tri Care Level2 口罩採用台灣原料台灣製造 特價售$95/50 個

東興大藥房正進行快閃優惠，特價發售 Tri Care Level2 成人口罩。



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Tri Care 口罩是香港品牌、台灣製造，廠方剛刊出測試報告，指口罩達 VFE>99%, PFE>99% ,BFE>99%，以及 Level 2 級數。

現在東興大藥房網站正進行特價，由 $120 減至 $95 盒，有 50 個。

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▲ Tri Care Level2 口罩

口罩購買網址<<<

地址:筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣商場55號舖

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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