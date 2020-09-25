【附購買網址】香港製造便利妥口罩大特價 成人售$100/30個 小童售 $68/20個

東興大藥房正進行優惠， 特價發售便利妥口罩。



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店方表示，香港製造便利妥口罩成人版(L/M)售 $100/30個，小童(S/XS)售 $68/20個。

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地址:筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣商場55號舖

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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