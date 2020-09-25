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【附購買網址】香港製造便利妥口罩大特價 成人售$100/30個 小童售 $68/20個

行內熱話 15:28 2020/09/25

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東興大藥房正進行優惠， 特價發售便利妥口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

 店方表示，香港製造便利妥口罩成人版(L/M)售 $100/30個，小童(S/XS)售 $68/20個。

口罩購買網址<<<

地址:筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣商場55號舖

 masklab新門市開始試業 買滿$200送50個盒裝口罩

 【附購買網址】每個唔駛$1! 港產傳恩合作社 Level 2 中童口罩 限時售 $50/60個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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