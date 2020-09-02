【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫/櫻花粉紅/湖水綠成人口罩 現貨特價售$127.5/50個

網店 Maskets 罩市集正發售的加拿大名牌 Medicom Premier Soft 成人口罩，不但提供紫色、湖水綠和櫻花粉紅口罩，而且有 85 折特價!



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Medicom Premier Soft 支援 BFE/PFE >95% 防護、屬 Level 1 水平。口罩顏色分別有超搶手的薰衣草紫色、櫻花粉紅色和湖水綠色選擇。口罩是在中國生產。

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▲ Medicom Premier Soft 口罩

三款口罩原價為 $150 一盒 50 個，現店方提供全單 85 折優惠，即以 $127.5(之前售 $132) 發售。注意口罩數量有限，售完即止。

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▲ Medicom Premier Soft 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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