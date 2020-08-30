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一合口罩劈價至 $38盒/30個!? 發公開信指初心不變

行內熱話 03:48 2020/08/30

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風雨多多的香港口罩廠一合口罩，現時主要 Facebook 專頁仍未恢復。但廠方就向用戶發公開信，提供最新優惠和表明想法。
 
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一合口罩在公開信中，提及過去的不足和對未來的展望。原文如下:

2月5日 - 創辦人腦細在 Facebook 發文發起籌建口罩生產線，反應熱烈

2月13日 - 幾位充滿傻勁的股東，因一時衝動，組成了「一合口罩」

2月14 日 - 技術總監陳先生上任。陳先生一直是「一合」的支柱

2月底 - 在官塘找到了合適生產場地，也就是「一合」現在的總部

3月初 - 第一次預售成功，香港人見證著一個「香港製造」品牌初試啼聲

3月底 - 第二次預售成功。我們一眾股東非常緊張，因為預售成功代表著我們必須要使命必達，不容有失

4月 - 我們努力建設廠房，也不斷撲「人機物法環」。那時侯全球資源非常緊張，我們戰戰兢兢的同時，也必需要果斷快速。一個月的時間，彈指之間便過去了

5月 - 我們決定將無塵車間由 ISO Class 8 升級為 ISO Class 7。那是非常重要的決定，因為 Class 7 比 Class 8 潔淨十倍，口罩會更衛生安全。不過也因此造成之後的延誤…

6月初 - 我們延誤了。建設廠房延誤、生產效能延誤，種種因素，令客戶開始感到不安。我們的客服也無法處理大量的查詢，導致日後連串「關公災難」

7月初 - 網路上各色各樣的攻擊，讓我們喘不過氣，同時也讓我們看到自己的不足，不可以繼續孤芳自賞自作主張。不論對公司、創辦團隊、公司仝人來說，都是一個當頭棒喝，我們必需要更謙遜更務實，更貼近市民和客戶

8月初 - 生產力大幅提升，客服、物流也終於安排妥當。我們清楚知道，前幾個月的不足，確實造成了很多不便不安不信任，真的很錯。我們徹底改革了，隨了產品質素大幅提升外，我們的管理、發貨速度和客服都一直改善中。我們不敢 take it for granted，只是卑微的希望香港市民可以留一席位，讓「一合」可以繼續在前線抗疫

8月底 - 不敢太高調。我們在7至8月，與香港市民一起合共捐出了一萬多合口罩予多個團體。看見他們收到口罩時安心的樣子，我們很感觸，觸動了我們的初心。有一次我們的創辦人帶著兩位客戶參觀廠房，其間大家一起感觸落淚… 香港人在這段日子不易過，不過大家都懂，在心中

9月展望 - 6個月過去了，每一點滴都深印心中。起起伏伏，風高浪急，香港人都共同渡過，撐得住。我們未敢鬆懈，一來全球疫情還未還卻，更重要的是，香港人對我們的信任、支持，我們真的無以為報。

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一合口罩的電郵內容

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 同時，廠方亦提供新優惠。現時一盒成人口罩特價售 $48/30個，用戶只需要多付 $38，即可加購另一盒中童/女士口罩 30 個裝。

口罩購買連結<<

一合口罩

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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