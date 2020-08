一合口罩劈價至 $38盒/30個!? 發公開信指初心不變

風雨多多的香港口罩廠一合口罩,現時主要 Facebook 專頁仍未恢復。但廠方就向用戶發公開信,提供最新優惠和表明想法。



一合口罩在公開信中,提及過去的不足和對未來的展望。原文如下:



2月5日 - 創辦人腦細在 Facebook 發文發起籌建口罩生產線,反應熱烈

2月13日 - 幾位充滿傻勁的股東,因一時衝動,組成了「一合口罩」

2月14 日 - 技術總監陳先生上任。陳先生一直是「一合」的支柱

2月底 - 在官塘找到了合適生產場地,也就是「一合」現在的總部

3月初 - 第一次預售成功,香港人見證著一個「香港製造」品牌初試啼聲

3月底 - 第二次預售成功。我們一眾股東非常緊張,因為預售成功代表著我們必須要使命必達,不容有失

4月 - 我們努力建設廠房,也不斷撲「人機物法環」。那時侯全球資源非常緊張,我們戰戰兢兢的同時,也必需要果斷快速。一個月的時間,彈指之間便過去了

5月 - 我們決定將無塵車間由 ISO Class 8 升級為 ISO Class 7。那是非常重要的決定,因為 Class 7 比 Class 8 潔淨十倍,口罩會更衛生安全。不過也因此造成之後的延誤…

6月初 - 我們延誤了。建設廠房延誤、生產效能延誤,種種因素,令客戶開始感到不安。我們的客服也無法處理大量的查詢,導致日後連串「關公災難」

7月初 - 網路上各色各樣的攻擊,讓我們喘不過氣,同時也讓我們看到自己的不足,不可以繼續孤芳自賞自作主張。不論對公司、創辦團隊、公司仝人來說,都是一個當頭棒喝,我們必需要更謙遜更務實,更貼近市民和客戶

8月初 - 生產力大幅提升,客服、物流也終於安排妥當。我們清楚知道,前幾個月的不足,確實造成了很多不便不安不信任,真的很錯。我們徹底改革了,隨了產品質素大幅提升外,我們的管理、發貨速度和客服都一直改善中。我們不敢 take it for granted,只是卑微的希望香港市民可以留一席位,讓「一合」可以繼續在前線抗疫

8月底 - 不敢太高調。我們在7至8月,與香港市民一起合共捐出了一萬多合口罩予多個團體。看見他們收到口罩時安心的樣子,我們很感觸,觸動了我們的初心。有一次我們的創辦人帶著兩位客戶參觀廠房,其間大家一起感觸落淚… 香港人在這段日子不易過,不過大家都懂,在心中

9月展望 - 6個月過去了,每一點滴都深印心中。起起伏伏,風高浪急,香港人都共同渡過,撐得住。我們未敢鬆懈,一來全球疫情還未還卻,更重要的是,香港人對我們的信任、支持,我們真的無以為報。