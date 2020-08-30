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盾牌口罩銅鑼灣開專門店 方便用戶購買防疫用品

行內熱話 03:30 2020/08/30

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盾牌近來動作多多，繼會在藥房賣口罩後，又計劃設立自家的專門店，方便市民購買。 

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這個新專門店叫盾牌 COVID 防疫產品中心，位於銅鑼灣羅素街 60 號。現時專門店成在裝修階段，未有開張日期。

暫時未知此專門店會發售多少產品，但似乎網民不太關心此店有何產品發售。在網上討論區中，不少網民卻仍是討論盾牌口罩何時返回疫前價的「老問題」呢。

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盾牌 COVID 防疫產品中心

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盾牌 COVID 防疫產品中心

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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