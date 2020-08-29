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台灣屈臣氏賣多款中衛口罩 引來市民/炒家連夜排隊搶購

業界頭條 23:56 2020/08/29

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台灣屈臣氏在 Facebook 表示，星期日(8月30日)將在門市發售中衛口罩，結果惹來大批市民排隊。 

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今次發售的中衛口罩，是專供會員購買，分別有酷黑/月河藍/薰衣紫/炫霓紫/深丹寧(50片)，和丹寧牛仔/酷黑迷彩(30片)，售價為 300 元新台幣﹔月河藍/潮橘 (30片) 為  260 元新台幣。

雖然台灣屈臣氏在星期六晚上 10 時左右才出帖表示星期日有中衛口罩賣，但有網民指，早在星期五晚已有市民在屈臣氏門外連夜排隊。更有網民指有部分是「收錢排隊」的炒家相關人士。相信即使買家現時去排隊，應該都難以購得口罩。

已有不少買家在排隊(網民圖片)

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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