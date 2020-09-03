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【附購買連結】紫迷彩/迷彩黑/紫鑽! masklab 售三款型格新花紋 KF 口罩 售$48盒起

行內熱話 19:00 2020/09/03

分享：

香港口罩廠 masklab 的 KF 系列口罩，是近來少有被熱炒的香港口罩。廠方會發售新款式。     

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

masklab 今次會新推出 3 款 KF 系列口罩，即至今已有 9 款 KF 口罩。今次新推出的是花紋口罩，包括超搶手的迷彩新色迷彩黑、另還有女生必愛的迷彩紫。最後一款是 OL 必搶的紫鑽款式。

新推 3 款口罩售＄78盒／10個，舊迷彩＄68盒／10個，彩色＄58盒／10個，白色＄48盒／10個。廠方指，今批 KF 口罩會以抽選作發售，但抽選只影響購買和發貨先後次序，人人有份。但注意廠方只派 20,000 張籌。登記時間由今晚 10 點開始，至 9 月 3 日晚上 9 時 59 分。口罩都是 2 個工作天出貨。

masklab 另外加推 9 折優惠，獲取方法按此

口罩抽選網址<<<

【其他內容】 【附參加方法】 保誠 Pulse 免費送一萬盒香港製造彩虹 Level 3口罩 一盒30個獨立包裝【詳情即睇:下一頁】

masklab 將推三款型格 KF 口罩

【其他內容】 有現貨!真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩 售$198/60個起【詳情即睇:下一頁】

masklab KF 口罩

 【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫/櫻花粉紅/湖水綠成人口罩 現貨特價售$132/50個

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 【附訂購方法】港牌 Tri Care Level2 口罩採用台灣原料台灣製造 特價售$95/50 個

masklab KF 口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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