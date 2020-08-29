長戴口罩多一年?袁國勇:秋冬恐爆第四波 疫情會持續多達一年

香港大學微生物學系講座教授袁國勇在電台節目中，表示香港在第 3 波疫情中是「慘勝一場」，並必須預防可能出現的 4 波疫情。



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袁國勇表示，預計在將到臨的秋冬，新冠疫情會再次惡化，他建議市民要有心理準備，加強防疫措施，以免再爆疫情。他又指疫情或會持續多半年到一年，需要在新冠病毒疫苗第 3 期臨床測試完成，並證實安全有效，並能大量輸港接種後，市民才可以回復正常生活。

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