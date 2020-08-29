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【附購買連結】韓國製造 Airish 升級版成人和小童 KF94 口罩 每個只售 $6

行內熱話 19:16 2020/08/29

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明尚社區藥房表示，正發售 Airish 新包裝成人升級版和小童 KF94 口罩。
      
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次店方除之前發售的 Airish 新包裝成人升級版 KF94 口罩外，今次再發售小童 KF94 口罩，一盒 20 個皆是 $120，即平均只需要 $6 個。

Airish 升級版成人和小童 KF94 口罩

【其他內容】 【附參加方法】 保誠 Pulse 免費送一萬盒香港製造彩虹 Level 3口罩 一盒30個獨立包裝【詳情即睇:下一頁】

Airish產品特點：
-韓國製造
-獨立包裝
-3D實體結構，能舒適地使用 抗菌無紡布
-4層高密度過濾器結構
-口罩內部空間很寬，舒適度高，可長時間配戴
-兩階段折疊設計使其易於佩戴和攜帶 高
-效過濾可提供出色的防禦能力
-採用3D結構，高度密封且易於呼吸

成人口罩購買連結<<<

小童口罩購買連結<<<
(售完即止)

【其他內容】 有現貨!真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩 售$198/60個起【詳情即睇:下一頁】

【其他內容】 Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 特價售 $99/50個 自取免運費【詳情即睇:下一頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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