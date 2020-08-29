【附購買連結】韓國製造 Airish 升級版成人和小童 KF94 口罩 每個只售 $6

明尚社區藥房表示，正發售 Airish 新包裝成人升級版和小童 KF94 口罩。



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今次店方除之前發售的 Airish 新包裝成人升級版 KF94 口罩外，今次再發售小童 KF94 口罩，一盒 20 個皆是 $120，即平均只需要 $6 個。

▲ Airish 升級版成人和小童 KF94 口罩

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Airish產品特點：

-韓國製造

-獨立包裝

-3D實體結構，能舒適地使用 抗菌無紡布

-4層高密度過濾器結構

-口罩內部空間很寬，舒適度高，可長時間配戴

-兩階段折疊設計使其易於佩戴和攜帶 高

-效過濾可提供出色的防禦能力

-採用3D結構，高度密封且易於呼吸

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(售完即止)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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