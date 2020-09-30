【附購買方法】超級搶手! Lion Rock mask 小巴水牌口罩推第三輪發售

十分搶手的獅子山特別版小巴水牌口罩，廠方終於宣布再發售。



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今次廠方預備了 2500 盒公開發售，發售詳情如下:

預售日期



10月3日(星期六) 中午12點

發售產品

獅子山特別版口罩「小巴水牌款」30個

限量 2500盒

售價$89

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Lion Rock mask 口罩規格

▪️尺寸：17.5cm x 9.3cm

▪️通過美國Nelson Labs ASTM F2100-11 Level2認證

▪️BFE/PFE ≥ 99%

▪️Delta P < 4

▪️獨立包裝

▪️香港製造

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發貨/ 取貨日期：10月23日 - 10月29日



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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