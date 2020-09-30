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【附購買方法】超級搶手! Lion Rock mask 小巴水牌口罩推第三輪發售

行內熱話 23:59 2020/09/30

分享：

十分搶手的獅子山特別版小巴水牌口罩，廠方終於宣布再發售。
     
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次廠方預備了 2500 盒公開發售，發售詳情如下:

預售日期

10月3日(星期六) 中午12點

發售產品
獅子山特別版口罩「小巴水牌款」30個
限量 2500盒
售價$89

【其他內容】推半價優惠! Chartered Mask 多款口罩特價 售 $48 盒起  

 

【其他內容】  【疫市策略】骨餐新玩法! 買護髮素送3E>99%日本 Ease 成人口罩60個裝! 共售$95【附購買連結】

Lion Rock mask 口罩規格

▪️尺寸：17.5cm x 9.3cm
▪️通過美國Nelson Labs ASTM F2100-11 Level2認證
▪️BFE/PFE ≥ 99%
▪️Delta P < 4
▪️獨立包裝
▪️香港製造 

【其他內容】 【附購買連結】三色組合! 源吉林Level 3彩色獨立包裝口罩售$59/30個 送人參系列試飲裝

口罩購買連結<<<

發貨/ 取貨日期：10月23日 - 10月29日
 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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