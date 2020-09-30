【附購買方法】超級搶手! Lion Rock mask 小巴水牌口罩推第三輪發售

上一篇文章
美國男子留負評予泰國酒店被控誹謗 或面臨 2 年牢獄之災
十分搶手的獅子山特別版小巴水牌口罩，廠方終於宣布再發售。
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
今次廠方預備了 2500 盒公開發售，發售詳情如下:
預售日期
10月3日(星期六) 中午12點
發售產品
獅子山特別版口罩「小巴水牌款」30個
限量 2500盒
售價$89
【其他內容】推半價優惠! Chartered Mask 多款口罩特價 售 $48 盒起
【其他內容】 【疫市策略】骨餐新玩法! 買護髮素送3E>99%日本 Ease 成人口罩60個裝! 共售$95【附購買連結】
Lion Rock mask 口罩規格
▪️尺寸：17.5cm x 9.3cm
▪️通過美國Nelson Labs ASTM F2100-11 Level2認證
▪️BFE/PFE ≥ 99%
▪️Delta P < 4
▪️獨立包裝
▪️香港製造
【其他內容】 【附購買連結】三色組合! 源吉林Level 3彩色獨立包裝口罩售$59/30個 送人參系列試飲裝
口罩購買連結<<<
發貨/ 取貨日期：10月23日 - 10月29日
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l
撰文 : 張文啟