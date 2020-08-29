【附購買方法】唔怕搶唔到! Lion Rock mask 小巴水牌口罩 再加推三日預售

獅子山特別版口罩小巴水牌口罩雖己推兩次公開發售，但也是瞬間售罄。



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因此荃心日韓藥房特別提供 3 天預售活動，讓買家可以在指定時間，購買小巴水牌口罩和口罩連鎖匙扣套裝。詳情如下:

預售日期



8月29日(星期六)至8月31日（星期一）

發售產品



1.【特別版小巴牌口罩連鎖匙扣套裝】

限量發售100套

優惠價 $195

(內含兩盒小巴牌口罩+印有「香港製造」小巴水牌鎖匙扣一個，原價$213)⠀

2. 獅子山特別版口罩「小巴水牌款」30個

限量1500盒

售價$89

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▲ Lion Rock mask 小巴水牌口罩

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Lion Rock mask 口罩規格

▪️尺寸：17.5cm x 9.3cm

▪️通過美國Nelson Labs ASTM F2100-11 Level2認證

▪️BFE/PFE ≥ 99%

▪️Delta P < 4

▪️獨立包裝

▪️香港製造

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購買方法

1.親臨門市訂購

地址 ：荃灣眾安街47號地舖

營業時間 ：0930-2200

支付方法：現金/信用卡/支付寶/wechat

2. 使用本店whatsapp下單(按此)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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