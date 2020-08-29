【加價在即】台灣政府提高口罩/熔噴布徵收價 分析指10月起口罩恐加價

全國疫情變化愈來愈大，台灣政府亦嚴陣以待。有消息指除可能增加徵收量外，亦會提高口罩價格和熔噴布徵收價格。



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衛福部物資組組長蔡壽洤表示，台灣政府對熔噴布的徵用價格由每公斤 330 元新台幣，大增 30% 至 420 新台幣。此外，單片口罩徵收價格，亦由每片 2.7 元新台幣增加至 3.1 元新台幣。不過實名制的口罩發售價格仔維持 5 元新台幣。

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據台灣分析指，現時台灣口罩廠和批發商仍有合約，所以暫時對市場價格未有影響。但新一次合約報價，就可能會加批發價，預計 10 月 1 日就開始加價，之後便會影響零售價格。

台灣口罩零售供應方面，由於政府有意提高徵收量，所以在市面零售的數量會比之前少。台灣口罩廠康那香透露，台灣政府可能即將把徵收比重上調至 70%。

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