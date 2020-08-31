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【疫市營商】路德圍食街風光不再　茶飲店加開至凌晨「幫得幾多得幾多」

業界頭條 14:07 2020/08/31

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有「荃灣食街」之稱的路德圍人流如潮生意暢旺，也是學生的聚腳點，可惜食店生意在新冠肺炎疫情下仍難免打擊。SME.hket 記者發現，路德圍人流明顯較以往少，部分食肆亦關門休息，跟以往旺場差得多。

售買手搖飲品 Ringo 稱，同區以至葵青附近逛街的人都會到路德圍買小食，晚上 8 時 至 9 時半人流最少，9 時半後會有附近工作的售貨員下班後買飲品，但在疫情下營業額仍下跌；因店鋪面積大租金貴，故營業時間延長至 12 時半。或許是關舖推遲的緣故，有熟客「熟路」光顧，更有外區客特地駕車前來買飲品。

荃灣零售市況天與地 大商場人流差無遊客・川龍街金舖：連印傭都不來幫襯：下一頁

附近有店舖「落閘」

Ringo 又指：「最慘業主經常巡舖按月調整租金，以為客人光顧數目代表好生意，難道一個客都無，到被迫結業時才代表無生意要減租？」店鋪面積較大租金自然負擔重，他又指，每月跟業主相討租金事宜，情況嚴重業主才考慮寬減部分租金，稍有好轉時租金回升原本價位。

商場救市搶推限時優惠 代購平台・直播帶貨兼送米芝蓮月餅：下一頁

路德圍較以往人流明顯減少

泰式餐廳的負責人黃小姐表示，現時晚飯時段外賣生意不算多，外賣盒也不會額外收費。新冠肺炎疫情期間樓下外賣甜點專區的生意較樓上堂食生意旺場，因有售外賣甜點專區緣故，不論人流多或少依舊晚上 11 時收鋪。過往堂食一張單約賺 1,000 港元（一枱 5 至 6 位客人計），惟有在現時甜點專區加入串燒系列幫補生意。

銅鑼灣消費旺場風光不再？中高檔食店：強推5折仍無客：【下一頁

至於附近冰室負責人姜先生指，最近外賣生意較多光顧客人主要是已「上車」的年輕人和附近工作的上班族，始終這區食肆偏多，售賣非主流食物店或會面臨結業情況。他認為，不論晚市禁堂食令放寬與否 2 人限聚令不變，新冠肺炎疫情持續相信市民習慣傾向回家吃晚飯。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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撰文 : 鍾采餘

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