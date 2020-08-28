【附購買連結】 日本 Galafull Cute 印花口罩 多款設計超靚開賣

日本 Galafull 推出多款印花口罩，總有一款合大家心意!



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今次在日本 FELISSIMO 網店發售的 Galafull 口罩，提供不少日系設計，包括大熱的格仔紋、小碎花和波點款式，加上多種顏色選擇，最適合 OL 使用。此口罩是以一套兩個指定款式發售，共提供 6 個套裝。店方指，款式是隨機發貨，每月會更換不同款式。一套 10 個口罩售 748 日元，約 $60 港元，每人每月限買 3 套。注意口罩尺寸為女士碼。

此外，店方並無提供此口罩的過濾水平和製地等資料，詳情可向店方查詢。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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