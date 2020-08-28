港產 Pure Living Level 2 口罩大特價! 成人/中童款售 $65/50個 仲有大大支搓手液送

▲ Pure Living 口罩

香港口罩廠 Pure Living 表示，正推出《Pure Living 抗疫感恩祭》，以特惠價發售新推出的 Level 2 口罩。



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今次 Pure Living 發售的口罩包括:

1.成人醫療口罩 ASTM Level 2，$65盒/50個

2.中童醫療口罩 ASTM Level 2，$65盒/50個

3.顏色口罩，$50/盒

• （紫色） 成人醫療口罩ASTM Level 2，30個/盒

• （黃色） 成人醫療口罩ASTM Level 2，30個/盒

• （橙色） 成人醫療口罩ASTM Level 2，30個/盒

• （粉紅色）成人醫療口罩ASTM Level 2，30個/盒

此外，訂購金額滿 $150 和以自取方式購買，即送 750mL 酒精搓手液一支或 500mL 萬用清潔劑一支 ，數量有限，送完即止。

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▲ Pure Living 口罩

口罩購買方法:

Whatsapp 至 5627 5899 訂購

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▲ Pure Living 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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