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香港殺毒口罩面世! MiniMask 可防COVID-19!? 99.99% 過濾+殺毒口罩

行內熱話 21:22 2020/08/28

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MiniMask

 MiniMask 採用香港科研公司 Curie 技術，推出防 COVID-19 防護殺毒口罩。
     
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 MiniMask 提供 4 大突破性技術:

  1. 可殺COVID-19新型冠狀病毒、病毒及細菌*、
  2. 防護效能PFE/VFE/BFE全部高達99%至99.999%、
  3. 超高透氣度、
  4. 有效期長達5年之久。

    MiniMask

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MiniMask 採用在香港和美國註冊的 Curie 物料，並通過 FDA、CE、ISO 等認證功效，口罩所使用的物料為比熔噴布更強效的 LABZONIC 物料。其特點是針對病毒及細菌表面蛋白質細胞膜帶強負極性，將纖維基底化學改性，成為高穩定性的強正極性，高效持久攔截生物危害（最長有效期達5年之久），解決熔噴布的靜電層容易因為炎熱或潮濕天氣而衰減，減低過濾效率的缺點。 

MiniMask 的 4 層設計

口罩的殺毒原理是當病毒(或細菌)被附帶強正極性的濾層截獲，便會將病毒表面的蛋白質結構撕破，殺滅生物危害，同時解決沾染或積藏在一般口罩表層而造成二次感染之問題。此項新突破性防 COVID-19 和殺其他病毒技術已分別通過北京京畿分析測試中心、全球知名化驗所 Nelsons Lab、intertek 及香港公開大學的測試，證實功效。

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MiniMask 提供成人、中童及幼童三個版本，當中成人版預計在 8 月 31 日於「Minimart」官方網店正式發售，每盒售價預計 $208 至 $228/50 個獨立包裝，每位市民限購每款各兩盒，即最多 6 盒。

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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