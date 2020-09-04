【疫市營商】疫情欠宣傳小食肆更難生存 外賣平台1個月拍獨家宣傳片幫 300 小店

▲ 利用剪接高效地製作大量短片。

新冠肺炎疫情持續，市道低迷，小型食店缺資源長期作戰非常難捱。有廣告公司採用嶄新方法為小店製作宣傳短片，希望能藉著集中火力宣傳，幫助到他們度過經營難關。

創立於 2017 年的廣告公司 Noah Workshop ，其聯合創辦人 Polly Ko 向 SME.hket 表示，新冠肺炎疫情已持續一段長時間，大小企業需要曝光率吸引客人，方能在逆市下繼續支撐，她說：「Deliveroo 主動接觸我們，希望能夠推出宣傳方案幫助小店。『戶戶一把口，三百種胃口』這個 project 就這樣誕生了。 Deliveroo 選了 300 間小型本地餐廳，請我們就幫其製作短片在 Deliveroo 平台宣傳。」

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▲ 短片由香港男子組合 ERROR 做主角，形式輕鬆幽默。

Polly 坦言，宣傳計劃難關甚多，由於小店已「水深火熱」，所以片段必須盡快拍好做出，但製作 300 條短片談何容易？最後她們巧妙以剪接方式 1 個月完成「不可能的任務」。她解釋，由於每條短片時長都是大約 1 分鐘，每段架構又統一，分別是：片頭、中段、餐廳名與招牌菜、片尾。因此製作了不同的片頭、中段再加以混搭，即能造出大量不重複的影片。

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▲ 300 條短片會介紹不同小店。

Polly 說：「今次的項目我們是跟香港男子組合 『ERROR』合作，他們就好像小店一樣，有才華但需要有更多知名度。最後我製作了 9 條片頭、45 款中段。這個方案最難之處是想通全部片段的接駁位，才可以係混搭片頭時不會突兀，花費了我們同事的不少腦力。最後以電腦剪出的 300 多條短片，加上餐廳資訊和統一的片尾後，項目大功告成，幸不辱命。」

Polly 表示是次項目雖然不是獨立製作短片，但勝在能短時間完成，盡快助小店曝光宣傳。現時片段已陸續放出。

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