【附參加方法】 保誠 Pulse 免費送一萬盒香港製造彩色 Level 3口罩 一盒30個獨立包裝

保誠 Prudential Hong Kong 表示，將為香港人送出 1 萬盒香港製造彩色口罩。



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於 9 月 3 日至 9 月 30 日，保誠 Pulse 居港用戶只需登入 Pulse 健康應用程式，於「健康」頁內的「熱門推廣」中揀選「Pulse雙重優惠」，再進行簡單登記，首 1,000 位成功登記的用戶，可免費獲贈外科口罩 1 盒，隨後將以抽籤形式，送出 9,000 盒外科口罩。

▲ 保誠 Prudential Hong Kong 將為香港人送出 1 萬盒香港製造彩色口罩。



抽籤結果將於 10 月 23 日在保誠官方網站。口罩預計由 10 月起以速遞方式陸續送到獲選用戶地址。

保誠送出的外科口罩由 Good Mask 於香港製造，一盒共有 30 個 ASTM Level 3 口罩，提供 5 種顏色，全部獨立包裝。BFE、PFE及VFE 超過 99%，並獲得 EN14683 Type II R 歐盟最高級別醫用口罩認證。

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▲ Good Mask 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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