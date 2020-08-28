【疫市營商】市值狂升・15年內取代動物肉　Beyond Meat 自建訂購平台賣肉

人造肉科技熱潮方興未艾，已經公開上市的 Beyond Meat 相對進取，目前該公司已跟多個國際品牌餐廳，包括星巴克（Starbucks）與肯德基（KFC）合作，在餐廳內推出各款素食餐點。Beyond Meat 更加決定自行建立網上購物網站，不再依賴其他電子商貿平台出貨。消息一出，開公司股價在單日急升超過 5%，若果以整個季計算，市值更加狂升超過 1 倍。

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跟其他主流的人造肉科技公司一樣，Beyond Meat 是以植物纖維與其他科學處理方式，讓食物在用戶口中，模擬出具血紅素的咀嚼感。目前該公司的素肉產品，也能在部分香港的超級市場中購買。根據市場調查的數據，大約有 6 成美國人有興趣嘗試人造肉，而另一間主要生產商 Impossible Foods 早前更大膽預測，認為人造肉會在 15 年之內取代動物肉。

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