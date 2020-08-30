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【STEAM教育】科學融入藝術教育　劇團推廣科藝戲劇迎「開學商機」

商管策略 04:44 2020/08/30

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疫情波動劇場處所暫時關閉，製作兒童劇場的劇團正籌備今年 11 月份公演新劇目，特意租用工廈存放道具及排練之用，給予中小學生觀賞藝術文化戲劇；開學在即加上疫情波動，劇場與學校相討計劃線上劇場科藝表演。

跳樂劇團（Jam Isand Theatre）專攻劇場科藝，2014 年起把 STEAM（科學、技術、工程、藝術及數學）舞台科技融合音樂戲劇。其藝術總監王啟敏（Teresa） 表示，劇團會把演出與課程（劇劇訓練、舞台效果與 STEAM 手作）雙線發展，過去演出會邀請學校校長與教師參與，漸漸得到學校、坊間機構及組織賞識，開始委托演出。

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盡管新冠肺炎疫情未完結，新劇目《古靈精怪事務所》仍排期今年 11 月演出，針對小四至中三的學生可以在新學年課堂期間觀賞融合 STEAM 科技、音樂戲劇。

王啟敏表示，疫情下家長購票確有點猶豫，也知其他劇團也未決定 10 至 12 月是否如期出 show，或者會改在網上演出，兼可廣闊受眾。跳樂劇團一開始也沒有固定排練地方，疫情期間臨時租用工廈，排練及存放道具，因落實 11 月份演出《古靈精怪事務所》演出，才租用更大地方預演排練。

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疫情期間劇團臨時租用工廈2至3個月，作劇團排練及存放道具之用。

對於外界認為 STEAM 只是產品商用來巧立名目的推銷手法，王啟敏指它可以幫助設備融合劇場科藝，對藝術表演以至教育幫助甚大。她解釋：「近年確實有很多表演團體以 STEAM 為賣點但而不懂使用，令它變成『搵錢工具』。站在劇團角度，購置有關科技和藝術表演等設備，如何將設備融合套用至學生身上最重要，如我們曾舉辦『3D 打印製作電子琴工作坊』，充分實踐 STEAM 。」

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手作設計操控桿讓小角色在舞台上更靈活自如

王啟敏續稱：「到學校開工作坊的話，我們會先觀察其學科分類，因科學與戲劇科授課老師不同，定立設不同切入點把科學與戲劇兩者融合（crossover）， 在戲劇班中加入科學元素。」

因應新冠肺炎疫情，現時距離正式開學約有 1 個月，跳樂劇團正跟學校商討網上劇場表演。他們會參考外國網上表演製作方法，利用後期製作將影片合成線上展示劇場科藝。

戲劇界、舞蹈界是大眾普遍認識藝術介別，王啟敏稱，藝發局和組織正努力籌組「專門科藝」的表演藝術介別，舞台設計和科技實驗等，推動多元化劇場表演。

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跳樂劇團團隊藝術，包括總監王啟敏（左）、傳訊總監劉雅婷（中）及 製作總監陳翔（右）

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撰文 : 鍾采餘

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