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創業奇情之「英雄時勢」

行內熱話 19:46 2020/08/28

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時勢做英雄，還是英雄做時勢？創業家 Terrence 從來沒有深究；他曾經相信以知識改變命運，期望窮一生努力成為創科英雄，但經過多年嘗試未竟全功。Terrence 更發現在這個保守的社會，要以科技創新改變現狀有點不切實際。他永遠無法忘記在某次金融科技論壇被眾講者揶揄的一幕。

「開放銀行（ Open Banking）」為金融機構帶來數據革命，我建議銀行可以透過開放 API（流動應用程式）與第三方服務供應商共享，給市民帶來最大的方便。」Terrence 以講者身份代表初創企業，提出傳統銀行應以開放態度迎接未來挑戰；他同時介紹自家研發的區塊鏈（Blockchain）信用卡平台，認為香港金融機構應提升用戶提驗、促進競爭，才有望帶來更多元化的服務及優惠。

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「你當香港銀行係無掩雞籠嗎？怎麼可以隨便把資料公開及拿走？」台上另一位講者 Dr. Loretta 突然發難，狂轟 Terrence 的開放式方案不妥，嚴重損害香港銀行業利益。這位過氣的傑出青年甚至在台上，訴說自己當年怎樣建設香港，她絕不容許年青人以創新為名，擾亂香港行之有效的金融制度。其後台上其他講者也相繼發言炮轟 Terrence，指他創新不足、破壞有餘，令他非常難堪。

「很高興在上周的論壇與你認識，深深被你的前瞻性吸引。」Terrence 在研討會後數天收到一個改變他一生的短訊，會計師 Lewis 其後得到 Terrence 誠邀，與他一起到外地發展。「你有聽過 Startup 移民計劃嗎？就是藉創新項目申請移居外地。」Lewis 指自己是會計背景，沒有創業及科技研發的經驗，希望可以與 Terrence 合組公司，以其區塊鏈信用卡項目申請移民。

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兩人一拍即合，合組公司參加當地的創業培育計劃，並推介開放銀行服務。「開放 API 對市民的最大好處，是可用更簡易的方式，在第三方平台查看不同銀行產品資訊，同時進行格價，有望推動銀行推出更多優惠搶客，甚至引發減價戰，使客戶受惠。」兩人經過數月的培育計劃，表現頭頭是道，研發項目更獲機構推介，其初創企業成為薄有名氣的 innovator，兩人各自的家庭也成功移居當地。

聰明的 Lewis 和 Terrence 更當上了移民顧問，協助其他人士以 Startup 計劃移居當地。那天兩人回港在酒店與一位顧客會面，卻令他們大吃一驚，顧客竟然是 Dr. Loretta。她劈頭第一句便說：「金融人最叻計數，我覺得你們這個計劃是成本最低、時間最短的。」她希望兩人可以協助她及她的兒子，以創業計劃移居外地。

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在這個人心難測的年代，始終雙腳是最誠實。Dr. Loretta 和兒子加入了兩人的 Startup，全力在當地推廣開放銀行業務，推廣區塊鏈信用卡平台的應用。Terrence 在兩人心目中是真正的創科英雄。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

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Photo：BeFitt@Flickr

撰文 : 鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）

行政管理 創業 Fintech 金融 銀行 區塊鏈

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