【限聚令放寬】晚市食到 9 時　泰式餐廳：生意升兩成但只及禁堂食令前一半

新冠肺炎疫情緩和，限聚令今天（8 月 28 日）將放寬，有食店東主料放寬晚市堂食後營業額可回升至平常一半水平。

「小曼谷」餐廳負責人 Mark Lam 坦言，現時生意只有平時兩至 3 成，限聚令放寬開放晚市堂食後，有機會回復到過往的 5 成生意額。他說：「香港人最近已經習慣了外賣的消費模式，限聚令放寬令飲食業界非常期待。香港人屈在家一段時間，相信短時間內都會因為開放晚市堂食而踴躍光顧食店。我們幾間分店截至下午各接了 10 至 15 張訂枱了。」

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▲ 「小曼谷」第二代傳人 Mark Lam 。

Mark 預計今天「開市」會有 1 至兩成生意升幅，相信可以做到「禁堂食令」前 4 到 5 成生意額，但因為始終每張枱只能坐兩人，多人光顧生意仍然有限。他希望政府能逐步因應疫情繼續放寬限聚令至四人，乃至八人限聚，說：「午市都有不少人是 4 人、6人來，我們都會將他們分隔開，港人是願意因為防疫而將就的。今天雖然有不少食客急不及待出門消費，不過我估計消費上都會較之前父親節保守，普遍來講客源會是小情侶啦居多，兩人限聚令下家庭客依然會較少的。」

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