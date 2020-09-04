【大灣區發展】新冠肺炎疫情未完　港深合作仍有前途嗎？

今年是深圳經濟特區成立 40 周年，由農村發展到今天的現代化大都市；多年來深港兩地不斷深化，從「前店後廠」，到 CEPA（內地與港澳關於建立更緊密經貿關係的安排），再到到前海深港現代服務業合作區，以及近年的粵港澳大灣區建設，「深港合作」在深圳特發展上是不可或缺的重要部分。

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要促進深港合作，除了前海和河套兩個合作區外，增加口岸設施，促進深港交通暢通亦是重要一環。當中蓮塘/香園圍口岸就在深圳特區成立 40 年之際，港深第 7 個陸路口岸 - 蓮塘口岸開通，定位為客貨綜合口岸，採用車輛「一站式」通關模式，只需一次停車，便可實現口岸查驗單位共同檢查。預計口岸通關能力為每日 30,000 人次以及 17,850 車次，查驗出入境通道各 27 條。客貨車可使用新口岸「東進東出」，前往惠州的惠陽、惠東及汕頭等城市。

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香港人和企業如何在新冠肺炎疫情持續下把握大灣區及深港合作商機呢? 現時深圳已經在香港推出了「開戶易」、「公司註冊易」等跨境服務，給有意在深圳開辦企業的港澳投資方可透過指定銀行開展商事登記諮詢及代理業務，由銀行機構為其提供企業註冊、商務備案、企業開戶等服務，不用走出港澳也即可以享用深圳註冊企業服務。加上「跨境理財通」開通，進一步促進大灣區金融互聯互通，滿足粵港兩地居民的跨境投資需求。

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根據前海管理局香港聯絡處今年 4 月的調查發現，青年人對深圳的創新科技及金融的商機，有較大興趣。因此，為協助港人港企了解前海相關政策，前海管理局最近推出了《前海2020年對港政策匯篇》，介紹前海涉及金融、法律、高端航運、新興貿易發展等產業政策，以及青年、工程、稅務師及高端人才等政策，協助港人港企在深圳發展，進一步推動深港合作。

在深港合作和大灣區發展中，前海深港合作區過去 10 年，跟香港在金融、現代物流、資訊服務、科技、文化創作、專業服務等現代服務業合作。現時前海的港資企業有 11,700 多家，港資註冊資本為 1.31 萬億元人民幣，實際利用港資為 203 億美元，佔前海實際利用外資約 90%。前海累計有324家世界500強投資企業，內地上市公司投資企業 934 家，持牌金融機構 243 家。

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Photo：拾壹城話

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