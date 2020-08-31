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【一盒齊三款】GOVEK 牛仔布紋口罩 莎莎公開發售賣 $78​/30個

行內熱話 13:30 2020/08/31

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今次莎莎將開賣 GOVEK 牛仔布紋口罩，已在莎莎全線門市和網店上架。
       
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

 GOVEK 口罩規格

-過濾效率 BFE及PFE≥95% (CTI及SGS檢測報告)​
-有效過濾微細灰塵，細菌，花粉 ​
-30個獨立包裝)
-成人尺寸 175mm x 95mm​

售價 : $78​ 
買2盒可享售價9折，平均每盒$70.2​

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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