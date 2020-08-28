【一盒齊三款】GOVEK 牛仔布紋口罩 莎莎優先賣 $78​/30個

今次莎莎將開賣 GOVEK 牛仔布紋口罩，店方特別預留 5️ 千盒口罩給莎莎 VIP 優先預售。



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莎莎將於星六開始於全線分店進行預售，注意必須是 VIP 會員才可預購。

▲ GOVEK 3色牛仔布紋口罩

口罩預售日期



香港分店：8月29 至 30日 只限2天​

澳門分店：8月30日 只限1天​

根據各分店開舖時間開始​

-每位VIP會員限購2盒​

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GOVEK 口罩規格



-過濾效率 BFE及PFE≥95% (CTI及SGS檢測報告)​

-有效過濾微細灰塵，細菌，花粉 ​

-30個獨立包裝)

-成人尺寸 175mm x 95mm​



售價 : $78​

會員折實價$74.1/盒 ​ |

買2盒可享售價9折，平均每盒$70.2​

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▲ GOVEK 3色牛仔布紋口罩

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▲ GOVEK 3色牛仔布紋口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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