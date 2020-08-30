流動辦公：新一代管理模式　疫情求生兼吸納人才

因全球新冠肺炎（COVID-19）疫情的突發及持續性，徹底顛覆全球企業對辦公模式的概念。疫情之前，傳統智慧告訴我們，實體辦公室對企業生產力、文化和吸納人才的重要性。但隨着疫情的出現令一切發生根本變化。在保護員工安全的同時，又要兼顧企業運營收益的情況下，企業紛紛以創新開放的態度，為辦公室角色重新定位。

在新冠肺炎疫情當中，很多人重新認識視像會議與其他數碼平台服務所能發揮的作用。調查顯示有些人甚至認為，流動辦公生產力會更高、更彈性地安排工作，以及減低企業營運成本。

不同的企業有的需求有別，供應商的應急計劃方案也未必完全符合企業的要求。其實很多企業已有不少現成工具，只要重整一下，便能實現流動辦公。

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流動辦公的成效，主要視乎辦公流動性，大致分兩方面，包括：互相溝通流動性與工作環境流動性。互相溝通流動性是指員工或客戶間溝通的流動性。現時供應商紛紛推出應急方案，解決這方面的問題，如：視像會議、虛擬聚會場所。

工作環境流動性方面，一般指在不同地點進行流動辦公。辦公的位置不再局限於固定地點，如通過 VPN 和 MDM 等，連接常用辦公軟件辦公，給員工帶來更好的體驗、更大的靈活性。另一方面，企業如因合規問題或工作性質，辦公地點需在指定場所進行，雲端桌面將是一個好方案，以解決需大量的軟件、數據辦公、高靈活性、低數據外洩風險和高運維速度等問題。

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新冠肺炎疫情促使全球的企業和員工，體驗不一樣的工作營運模式。無論是企業還是員工，為了提高生存機會和競爭力，均放下往昔的固有枷鎖，採取創新開放的態度，重新檢視和調整自己的定位，尋找新的可能性和機會。

值得一提的是 5G 技術的出現，通過 5G 高速網絡，未來或可能不僅能進一步推進流動辦公，提供更好的條件，甚至還可能改變員工的辦公模式，以及推動不同企業人才資源共享。

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現在是企業重新部署未來營運策略的好時機。企業需把握這個機會，重新檢視未來辦公模式和吸納人才的策略，並改善員工、客戶彼此間的合作模式，提升生產力和減低成本，從而為企業和員工，提供安全合適的環境，以達到公司營運目標，作出適當的部署。

相信隨著新一代移動辦公的興起，未來將進入辦公模式的新紀元。

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