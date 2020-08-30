  • 29°C
香港時間 : 2020830日 (日) 23:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

流動辦公：新一代管理模式　疫情求生兼吸納人才

博客論壇 17:08 2020/08/30

分享：

因全球新冠肺炎（COVID-19）疫情的突發及持續性，徹底顛覆全球企業對辦公模式的概念。疫情之前，傳統智慧告訴我們，實體辦公室對企業生產力、文化和吸納人才的重要性。但隨着疫情的出現令一切發生根本變化。在保護員工安全的同時，又要兼顧企業運營收益的情況下，企業紛紛以創新開放的態度，為辦公室角色重新定位。

在新冠肺炎疫情當中，很多人重新認識視像會議與其他數碼平台服務所能發揮的作用。調查顯示有些人甚至認為，流動辦公生產力會更高、更彈性地安排工作，以及減低企業營運成本。

不同的企業有的需求有別，供應商的應急計劃方案也未必完全符合企業的要求。其實很多企業已有不少現成工具，只要重整一下，便能實現流動辦公。

【相關文章】共享工作間疫情下需求仍大　反而限聚令影響業務擴展

流動辦公的成效，主要視乎辦公流動性，大致分兩方面，包括：互相溝通流動性與工作環境流動性。互相溝通流動性是指員工或客戶間溝通的流動性。現時供應商紛紛推出應急方案，解決這方面的問題，如：視像會議、虛擬聚會場所。

工作環境流動性方面，一般指在不同地點進行流動辦公。辦公的位置不再局限於固定地點，如通過 VPN 和 MDM 等，連接常用辦公軟件辦公，給員工帶來更好的體驗、更大的靈活性。另一方面，企業如因合規問題或工作性質，辦公地點需在指定場所進行，雲端桌面將是一個好方案，以解決需大量的軟件、數據辦公、高靈活性、低數據外洩風險和高運維速度等問題。

【相關文章】自選上班地點兼設衛星辦公室　富士通節省空間兼靈活調配業務

新冠肺炎疫情促使全球的企業和員工，體驗不一樣的工作營運模式。無論是企業還是員工，為了提高生存機會和競爭力，均放下往昔的固有枷鎖，採取創新開放的態度，重新檢視和調整自己的定位，尋找新的可能性和機會。

值得一提的是 5G 技術的出現，通過 5G 高速網絡，未來或可能不僅能進一步推進流動辦公，提供更好的條件，甚至還可能改變員工的辦公模式，以及推動不同企業人才資源共享。

【相關文章】靠大業主減租先可生存？共享工作間：經濟差互相扶持才能渡難關

現在是企業重新部署未來營運策略的好時機。企業需把握這個機會，重新檢視未來辦公模式和吸納人才的策略，並改善員工、客戶彼此間的合作模式，提升生產力和減低成本，從而為企業和員工，提供安全合適的環境，以達到公司營運目標，作出適當的部署。

相信隨著新一代移動辦公的興起，未來將進入辦公模式的新紀元。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：拾壹城話

撰文 : 蔡永傑（ 香港電腦學會企業架構專家小組執行委員）

相關文章

【SME學堂】疫情下WFH零食好賣Oreo竟減產？簡化產品線反而賺更多
2020/07/14
【SME學堂】疫情下WFH零食好賣Oreo竟減產？簡化產品線反而賺更多
【WFH到外國】遠距工作新選擇？大西洋島國推專才短期居留計劃振興經濟
2020/07/26
【WFH到外國】遠距工作新選擇？大西洋島國推專才短期居留計劃振興經濟
行政管理 數碼轉型 疫情 雲端 5G 在家工作 新冠肺炎疫情

下一篇文章

科網公司的十字路口　若國際企業撤離將重擊香港經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹