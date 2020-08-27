科網公司的十字路口　若國際企業撤離將重擊香港經濟

美國司法部長巴爾在密歇根州福特總統博物館的一場公開演說，批評不少美國公司為了眼前利益而屈服於中國政府的要求，更點名批評：Apple、Cisco、Disney、Google、Microsoft、Yahoo! 等六大美國公司，過於積極與中國合作，將削弱自身競爭力。Apple 及 Google 這兩間以硬件為主的美國公司，均否認以上指控，並強調全世界的產品都一樣，沒有甚麼為中國特製的產品，會被利用監察用戶的活動。

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多年來中美關係尚算穩定，很多美國公司因為中國的市場龐大，於是投放很多資源在內地發展，也取得不俗成績。不過內地法律也隨着改革開放的步伐，不斷地修改，2010 年 Google 因為內容審查問題與中國政府出現分歧，最終關閉中國版 Google 網頁搜尋服務，退出中國市場，並且轉用香港域名 www.google.com.hk 及伺服器繼續為中國用戶提供簡體中文搜尋服務。不過 Google 現在仍然有業務在中國，包括：人工智能研究、雲端服務、Google 硬件，以及為中國公司在中國境內利用 Google 服務宣傳等。

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近期落實的《港區國安法》，令到美國企業是否能夠在香港生存的問題再次浮現。有報道指，Facebook 及 Google 等可能會撤離香港，惟兩間公司否認。多間美企均發聲明指，現階段仍在評估《港區國安法》，將為香港業務帶來甚麼影響。相信那些在中國有業務的美國企業，都明白到「入鄉隨俗」的道理，如果不能配合內地的法律，就可能要嘗試用合法的方式繞過，所以能夠在內地生存的美企，估計都能夠在香港生存，問題是他們要如何配合。

香港執法機關在沒有法庭手令之下，仍然可以索取用戶資料，另一方面卻要平衡用戶的私隱，因為除了有機會破壞與用戶簽訂的私隱協議之外，也可能觸犯外地的法律，例如歐盟的通用資料保障條例（GDPR)。

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當然也有些公司在沒有選擇的情況下，宣布離開香港，例如：McAfee 旗下的 TunnelBear 及兩間美國 VPN 公司已經宣布要移除香港的 VPN 伺服器；美國《紐約時報》已決定明年把香港辦公室的數碼新聞業務遷移至韓國首爾等。希望這類企業的撤離決定不會造成骨牌效應，以致更多國際企業選擇離開香港，對香港的經濟帶來沉重的打擊。

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Photo：pierre、Prayitno@Flickr